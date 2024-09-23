РФС получил более 400 рублей от ФИФА и УЕФА в 2023 году

ФИФА и УЕФА в 2023 году перечислили в РФС более 400 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет общероссийской спортивной федерации.

Общая сумма, полученная РФС в прошедшем году, составила 405 миллионов 813 тысяч рублей.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.