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Сегодня, 14:45

Титов — о дерби с «Динамо»: «Почему, получив большинство, «Спартак» бросил играть в футбол?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

— Досадная ничья или «Спартак» все-таки на победу не наиграл?

— Если взять концовку встречи, то для всех болельщиков «Спартака» это просто убийственная ничья! Трагедия. Пропустить такой гол, имея большинство... «Динамо» же, потеряв своего футболиста, преобразилось и играло в футбол, старалось. И тут у меня возникает вопрос.

— Какой?

— Почему в последние минуты матча «Спартак» бросил играть в футбол? Меня убивает, что красно-белые вот так распорядились своим численным большинством. Загадка... Может быть, была такая установка. А скорее всего, дело даже в психологии. Спартаковцы не верили, что соперник спасет матч. И тут опять нужно отдать должное динамовцам, Тюкавину.

— Шикарный второй гол в его исполнении?

— Здесь надо еще сказать и об элементарной ошибке защитника. Такое просто недопустимо! Любой игрок обороны в такой ситуации должен однозначно действовать по-другому. Но давайте оставим все это без конкретики, без фамилии. Тут виноват все-таки не один конкретный человек. Вопросы возникают, пожалуй, ко всей команде по тому, как она провела последние 20 минут. Может быть, вы заметили, что после пропущенного мяча Максименко предъявлял претензии не кому-то конкретно, а всем. Это тоже показательно. Досадно... Ты ведешь 2:1, у соперника нет игрока — надо было все заканчивать! А тут как бы эта ничья не аукнулась в конце сезона, когда станем считать очки.

После 9 туров РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте в таблице с 16 очками. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом» 28 сентября.

Егор Титов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
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 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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Рубин – ЦСКА
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