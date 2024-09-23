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Сегодня, 14:34

Корнеев: «Тюкавин — супер нападающий!»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал «СЭ» ничью в матче 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Игра смотрелась, было много единоборств, эмоций, спорных эпизодов. Но качественных моментов было всего несколько, и все они были больше связаны с игрой «Динамо». Здесь, фундаментальную роль сыграл Тюкавин, который участвовал во всех этих моментах. Он супер нападающий!» — сказал Корнеев «СЭ».

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

Игорь Корнеев
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
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 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
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