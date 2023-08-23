Аршавин, Жирков и Смертин могут сыграть за сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя. «Спартак» станет соорганизатором встречи

Аршавин, Жирков и Смертин могут сыграть за сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Как стало известно «СЭ», РФС планирует пригласить Андрея Аршавина, Алексея Смертина и Юрия Жиркова в состав сборной мира на матч памяти Ильи Цымбаларя в Москве.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игроками команды станут Карагунис, Никополидис, Кану, Окочи, Тарибо Уэст, Майкон, Кураньи (он будет помощником главного тренера команды Массимо Карреры), Куарежма, Абидал, Мейра, Адебайор. Главным тренером станет Массимо Каррера.

Представители РФС провели совещание со «Спартаком». Московский клуб будет соорганизатором матча совместно с фондом Ильи Цымбаларя. Олег, сын легендарного футболиста красно-белых, символично сыграет в матче под 4-м номером. На данный момент идут переговоры с телевизионным вещателем. От этого зависит время начала матча, и затем последует старт билетной программы.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября, он будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.