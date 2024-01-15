РФС планирует организовать ретро-матчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом»

Как стало известно «СЭ», РФС планирует организацию ретроматчей команды легенд «Спартака» против «Рубина» и «Ростова».

Игры могут быть проведены в Казани и Ростове-на-Дону. Ожидается, что матчи могут состояться летом и осенью 2024 года.

По планам организаторов, «Рубин» может быть представлен в составе образца конца 2000-х годов, когда казанская команда дважды подряд становилась чемпионом России и обыгрывала «Барселону» в Лиге чемпионов. Состав «Ростова» же будет основываться на команде из середины 2010-х годов, когда команда одержала победу в Кубке России и участвовала в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее стало известно о планах РФС организовать ретро-матч во Владикавказе между «Спартаком» и «Аланией». Игра может состояться уже этой весной и будет приурочена к открытию нового стадиона.