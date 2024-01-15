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Сегодня, 14:00

РФС планирует организовать ретро-матчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», РФС планирует организацию ретроматчей команды легенд «Спартака» против «Рубина» и «Ростова».

Игры могут быть проведены в Казани и Ростове-на-Дону. Ожидается, что матчи могут состояться летом и осенью 2024 года.

По планам организаторов, «Рубин» может быть представлен в составе образца конца 2000-х годов, когда казанская команда дважды подряд становилась чемпионом России и обыгрывала «Барселону» в Лиге чемпионов. Состав «Ростова» же будет основываться на команде из середины 2010-х годов, когда команда одержала победу в Кубке России и участвовала в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее стало известно о планах РФС организовать ретро-матч во Владикавказе между «Спартаком» и «Аланией». Игра может состояться уже этой весной и будет приурочена к открытию нового стадиона.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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П
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Спартак

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Локомотив

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