РФС не обсуждает вопрос ужесточения лимита на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Все бывает в этой жизни. В последние года сталкиваемся с этим на каждом углу. Но обсуждений у РФС и министерства спорта по этой теме нет», — сказал Митрофанов «СЭ».

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, восемь из которых могут одновременно находиться на поле.