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Угальде — о новом сезоне: «Конечно, я хочу забивать. Постараемся завоевать титул»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, какие цели стоят перед ним и командой перед новым сезоном РПЛ.

«Надеюсь, что этот сезон сложится очень хорошо для меня и для «Спартака». Естественно, мы ставим перед собой самые высокие задачи — постараемся завоевать титул. Конечно, я хочу забивать. Никакой конкретной цифры у меня в голове нет, просто стараюсь забивать в каждом матче. Понимаю, что это максимальная и невозможная цель, но это тот менталитет, с которым я выхожу на поле в каждом матче», — сказал Угальде в интервью пресс-службе «Спартака».

22-летний костариканец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». Он провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Источник: ФК «Спартак»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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