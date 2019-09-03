РФС может вмешаться в ситуацию между «Ростовом» и управляющей компанией стадиона

Глава РФС Александр Дюков заявил, что союз осведомлен о ситуации между клубом «Ростов» и управляющей компанией стадиона «Ростов Арена» и может вмешаться в нее.

Ранее появилась информация, что договор между «Ростовом» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг» будет расторгнут. Позднее клуб сообщил, что погасил задолженность перед компанией за проведение на арене матчей в прошлом сезоне и может проводить встречи на стадионе.

— Мы в курсе этой ситуации, надеемся, что РПЛ найдет решение. Если не получится, эта ситуация на контроле, если в ближайшее время ничего не произойдет, то придется РФС вмешаться в эту ситуацию, — цитирует ТАСС Дюкова.

«Ростов Арена» вмещает более 43 тысяч зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года и встреча 1/8 финала. Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.

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