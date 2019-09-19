РФС может помочь Слуцкому со стадионом в Волгограде

Глава РФС Александр Дюков сказал, что не исключает участия организации в помощи Леониду Слуцкому и братьям Березуцким, которые строят арену для детской футбольной школы в Волгограде.

— Леонид Слуцкий и братья Березуцкие на свои средства строят арену в Волгограде. Поучаствует ли РФС как-то в этом деле? Может в рамках программы закладки полей?

— Поддерживаем эту инициативу. Знаем, что таких проектов много. Инициатива не может не радовать. Безусловно, что касается поддержки, рассчитываем на администрацию Волгоградской области. РФС помогает регионам. Вполне возможно, что после соответствующего запроса изучим этот вопрос и примем участие в оказании помощи в реализации этого проекта. (Дмитрий Зеленов)

Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»!