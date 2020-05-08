РФС и ДФЛ запустили проект к 75-летию Победы

Российский футбольный союз (РФС) вместе с Детской футбольной лигой (ДФЛ) запустил специальный проект, посвященный родственникам игроков сборной России, которые уходили на фронт во время Великой Отечественной войны.

На странице размещена информация о том, как воевали родные футболистов основной национальной команды и молодежки Александра Головина, Магомеда Оздоева, Антона и Алексея Миранчуков, Федора Чалова, Александра Соболева, Наиля Умярова и Матвея Сафонова.

9 мая будет опубликовано видеопоздравление с праздником от главного тренера сборной Станислава Черчесова.