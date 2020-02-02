Резиуан Мирзов: «В прошлом году был самый тяжелый период в моей карьере»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов рассказал, почему редко забивает в последнее время. В текущем сезоне в 16 матчах он отметился 3 результативными передачами.

— В прошлом году я не прошел предсезонный сбор, было трудно, — отметил Мирзов. — Вообще, это был самый тяжелый период в моей жизни, в моей карьере. Сейчас уже готовлюсь с командой, выполняю указания тренера по физподготовке, набираю форму. Легче, когда ты физически готов.

— В прошлом году «Спартак» тоже выиграл турнир, но это не закончилось хорошо во второй части сезона. Может, не надо сразу раскрывать все козыри?

— Надеюсь, в этом году все хорошо закончится. Надо стараться всегда, во всех матчах.

— То есть, для вас цель — победа на турнире?

— Цель — выполнять установку тренера, сыграться. Самое главное — тактические задания, а победы — приятно, хорошее настроение. Будем стараться выигрывать.

Резиуан Мирзов: «Крал всегда называет меня королем, даже когда кушаю»