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Сегодня, 08:00

Мирзов — об игре против «Спартака»: «После двух пропущенных мячей уже было тяжело что-то сделать»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал «СЭ» поражение подмосковной команды в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Две нелепые ошибки привели к двум голам. После пропущенных мячей уже тяжело было что-то сделать. Но начали игру хорошо», — сказал Мирзов «СЭ».

Следующий матч команда сыграет в первом туре пути РПЛ группового турнира FONBET Кубка России. «Химки» 31 июля примут «Оренбург».

Александр Абустин

Резиуан Мирзов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Кр. Советов – Ростов
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Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
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27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
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