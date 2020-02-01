Резиуан Мирзов: «Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов после матча против «Ростова» (2:1) отметил, что команда старалась выполнять установку тренера. Хавбек в этой встрече оформил дубль.

— Игра была интересная. Команда здесь проводит сборы и живет. Старались выполнять установку тренера и делать, как он говорил, — приводит слова Мирзова пресс-служба «Спартака». — Что-то получалось, а где-то надо еще дорабатывать. Будем работать.

Мы — на первом месте? Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте.