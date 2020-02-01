Резиуан Мирзов: «Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте»
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов после матча против «Ростова» (2:1) отметил, что команда старалась выполнять установку тренера. Хавбек в этой встрече оформил дубль.
— Игра была интересная. Команда здесь проводит сборы и живет. Старались выполнять установку тренера и делать, как он говорил, — приводит слова Мирзова пресс-служба «Спартака». — Что-то получалось, а где-то надо еще дорабатывать. Будем работать.
Мы — на первом месте? Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте.
? Резиуан Мирзов: «Турнир товарищеский, но «Спартак» всегда хочет быть первым»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 1, 2020
Что сказал автор дубля в сегодняшнем матче #СпартакРостов ??https://t.co/tNe53uilln#КрасноБелыеСборы?? | #День5 | #КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/KbquCTDf2P