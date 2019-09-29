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Резиуан Мирзов: «Кононов? Раз отправили в отставку, значит, надо было»

20:19
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов после поражения команды от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России выразил мнение, что если руководство красно-белых отправило в отставку Олега Кононова, то так нужно было сделать.

— Что я тебе могу сказать? Я не могу ответить, — сказал Мирзов корреспонденту «СЭ». — Кто ответит? Что ты хочешь от меня? Раз отправили в отставку, значит, надо было.

Кононов возглавлял «Спартак» с 13 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

Спартак — Оренбург

Кононов отправлен в отставку. Онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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