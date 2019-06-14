Резиуан Мирзов: "Из "Ростова" мог уйти в "Динамо", но перешел в "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал об обстоятельствах, при которых покинул "Ростов"​ и переехал в Тулу.

– В начале сезона в "Ростове" перестроилась игра. Первые матчи я не выходил, сидел на замене. После этого попросил руководство, чтобы меня отпустили в аренду куда-нибудь, – сказал Мирзов в интервью клубному YouTube-каналу.

Кроме "Арсенала" были и другие варианты. Я собрал вещи и собирался ехать в "Динамо"​, но получилось так, что на мое место взяли другого игрока.

Здесь меня хотел видеть Олег Георгиевич Кононов​. Пообщался с ребятами, мне сказали, что команда хорошая, играющая. Получилось так, что я вещи не разбирал и поехал сразу в Тулу.

В сезоне 2019/19 Резиуан Мирзов провел за "Арсенал" 32 матча, забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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