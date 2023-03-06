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Резцова заявила, что футболисты высокомерны из-за больших зарплат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сравнила российских футболистов и биатлонистов.

«Согласна с Александром Тихоновым, что футболисты должны выступать в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год. Уместно сравнивать и мужественность биатлонистов на фоне футболистов. Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, но и ведут они себя очень высокомерно. Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними пацанами футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы — никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех. Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», — приводит слова Резцовой Legalbet.

23 февраля четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о том, что заставил бы играть российских футболистов при температуре в -40 градусов Цельсия.

Источник: https://legalbet.ru/news/14971781/
Биатлон
Футбол
РПЛ
Александр Тихонов
Анфиса Резцова
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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