Резцова заявила, что футболисты высокомерны из-за больших зарплат

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сравнила российских футболистов и биатлонистов.

«Согласна с Александром Тихоновым, что футболисты должны выступать в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год. Уместно сравнивать и мужественность биатлонистов на фоне футболистов. Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, но и ведут они себя очень высокомерно. Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними пацанами футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы — никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех. Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», — приводит слова Резцовой Legalbet.

23 февраля четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о том, что заставил бы играть российских футболистов при температуре в -40 градусов Цельсия.