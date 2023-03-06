Черчесов оценил хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в РПЛ.
«Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — приводит слова Черчесова ТАСС.
34-летний форвард в феврале подписал с «Локомотивом» соглашение до конца сезона. Он дебютировал за «железнодорожников» против «Спартака» в Кубке России (0:1; 2:4), а в 18-м туре РПЛ отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).
Источник: https://tass.ru/sport/17205419
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