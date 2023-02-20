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Ренан: «В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив»

Ренан рассказал, как его приняли в «Зените»
Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Роберт Ренан рассказал, как игроки петербургского клуба приняли его в клубе.

— Вы провели первую тренировку, познакомились с командой. Как вас встретили одноклубники?

— Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был теплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив.

— О чем успели рассказать соотечественники?

— Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется. Хочется уже скорее начать полноценную работу! — передает слова Ренана пресс-служба «Зенита».

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-20-robert-renan-mne-vypal-bolshoy-shans-proyavit-sebya.htm
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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