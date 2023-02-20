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Сегодня, 14:43

Роберт Ренан поделился эмоциями от прибытия в расположение «Зенита»

Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал прибытие в расположение петербургского клуба. Контракт игрока с командой рассчитан до конца сезона-2027/28.

«Спасибо, я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться.

У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй — 4. В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути", — цитирует Ренана пресс-служба «Зенита».

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-20-robert-renan-mne-vypal-bolshoy-shans-proyavit-sebya.htm
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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Зенит

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