Record: трансфер Пальини в ЦСКА может быть оформлен на следующей неделе

ЦСКА и «Спортинг» близки к договоренности о трансфере полузащитника португальского клуба Жоау Пальиньи. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки, сообщает Record.

Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро. Сделка может быть закрыта уже на следующей неделе.

Контракт Пальиньи со «Спортингом» истекает летом 2023 года. В прошедшем сезоне он провел за «Брагу» на правах аренды 44 матча во всех турнирах и забил 4 гола.