Ребров верит в судьбу. А вы?

Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал в своем Instagram пост, посвященный своей жене.

— Познакомиться в день твоего Рождения -это судьба. А вы верите в судьбу? — написал Ребров.

Ближайший матч «Спартак» проведет 19 октября на домашней арене против «Рубина» в рамках 13-го тура РПЛ. Он станет первым для Доменико Тедеско в качестве главного тренера.