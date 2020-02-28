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Ребров — перед «Динамо»: «Надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году»

21:23

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 20-го тура против «Динамо» отметил, что команда хорошо поработала на сборах и стала сильнее.

— Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол, — написал Ребров в Instagram. -Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми. Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.

Ну и ваш покорный слуга-тоже не отстает и постоянно совершенствуется!

Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой Российский футбол ?? Для кого-то на экране телевизоров ? для иных на стадионе ? а для нас на зеленом газоне ? Мы проделали очень серьёзную работу на сборах ??? ??? и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми ??Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа-это когда ты стал лучше, чем был.?? Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы. Ну и ваш покорный слуга-тоже не отстает и постоянно совершенствуется??? До встречи на стадионах ?? #ребров32 #спартакмосква #команда #поддержка #одинзавсех

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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