Ребров — перед «Динамо»: «Надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году»
Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 20-го тура против «Динамо» отметил, что команда хорошо поработала на сборах и стала сильнее.
— Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол, — написал Ребров в Instagram. -Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.
Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми. Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.
Ну и ваш покорный слуга-тоже не отстает и постоянно совершенствуется!
Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой Российский футбол ?? Для кого-то на экране телевизоров ? для иных на стадионе ? а для нас на зеленом газоне ? Мы проделали очень серьёзную работу на сборах ??? ??? и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми ??Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа-это когда ты стал лучше, чем был.?? Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы. Ну и ваш покорный слуга-тоже не отстает и постоянно совершенствуется??? До встречи на стадионах ?? #ребров32 #спартакмосква #команда #поддержка #одинзавсех