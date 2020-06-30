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Реакция Тедеско на второй пропущенный мяч от ЦСКА

30 июня 2020, 22:42
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции

ЦСКА дома одержал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Дубль оформил Никола Влашич. Второй гол он забил в компенсированное ко второму тайму время.

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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