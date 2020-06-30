Реакция Тедеско на второй пропущенный мяч от ЦСКА

ЦСКА дома одержал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Дубль оформил Никола Влашич. Второй гол он забил в компенсированное ко второму тайму время.

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.

ЦСКА — Спартак