Бывший тренер «Спартака»: «Агкацев — дублер Сафонова. Он не готов конкурировать с Максименко»

Юрий Дарвин, бывший тренер вратарей «Спартака», в интервью «СЭ» поделился мнением о том, какого голкипера должен подписать московский клуб в ближайшем будущем.

— Зимой в «Спартак» кого только не отправляли: писали про Помазуна, Агкацева, Лантратова... Кому их них отдал бы предпочтение тренер Юрий Дарвин, пять сезонов помогавший Романцеву приводить «Спартак» к чемпионству?

— Начну с Агкацева, обладающего неплохими вратарскими задатками. Да, в 22 года он уже засветился несколькими хорошими матчами в «Краснодаре». Но пока парень — дублер Сафонова. А для того, чтобы расти, надо играть. Не думаю, что на данный момент он составит конкуренцию Максименко и Селихову. Так что его приобретение стало бы шагом в неизвестность.

Помазун опытнее Агкацева, достаточно стабилен, с хорошей школой. Но играть в «Урале» и в «Спартаке» — далеко не одно и то же. Другой уровень, иные требования, степень ответственности. А недавний матч с «Зенитом» показал, что и он не без греха. Да и ЦСКА, которому он принадлежит, вряд ли пойдет на продажу Помазуна, держа в уме возможный уход Акинфеева.

Остается Лантратов, который, не скрываю, нравится мне больше остальных. На мой взгляд, это уже сформировавшийся вратарь со своими взглядами на профессию и принципами. Его козырь — своими действиями вселять уверенность в партнеров. Но это срабатывает не всегда. И, несмотря на все старания Лантратова, с «Динамо» и «Сочи» оборона «Локомотива» выглядела на редкость разобранной, забывшей в раздевалке ту самую уверенность.

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

24 апреля красно-белые проведут выездной матч с ЦСКА.