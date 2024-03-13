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Сегодня, 11:30

Бывший тренер «Спартака»: «Агкацев — дублер Сафонова. Он не готов конкурировать с Максименко»

Александр Львов
Обозреватель
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Юрий Дарвин, бывший тренер вратарей «Спартака», в интервью «СЭ» поделился мнением о том, какого голкипера должен подписать московский клуб в ближайшем будущем. 

— Зимой в «Спартак» кого только не отправляли: писали про Помазуна, Агкацева, Лантратова... Кому их них отдал бы предпочтение тренер Юрий Дарвин, пять сезонов помогавший Романцеву приводить «Спартак» к чемпионству?

— Начну с Агкацева, обладающего неплохими вратарскими задатками. Да, в 22 года он уже засветился несколькими хорошими матчами в «Краснодаре». Но пока парень — дублер Сафонова. А для того, чтобы расти, надо играть. Не думаю, что на данный момент он составит конкуренцию Максименко и Селихову. Так что его приобретение стало бы шагом в неизвестность. 

Помазун опытнее Агкацева, достаточно стабилен, с хорошей школой. Но играть в «Урале» и в «Спартаке»  далеко не одно и то же. Другой уровень, иные требования, степень ответственности. А недавний матч с «Зенитом» показал, что и он не без греха. Да и ЦСКА, которому он принадлежит, вряд ли пойдет на продажу Помазуна, держа в уме возможный уход Акинфеева.

 
Станислав Агкацев. «Агкацев в «Спартаке»? Он не готов конкурировать с Максименко». Интервью тренера вратарей из штаба Романцева

Остается Лантратов, который, не скрываю, нравится мне больше остальных. На мой взгляд, это уже сформировавшийся вратарь со своими взглядами на профессию и принципами. Его козырь  своими действиями вселять уверенность в партнеров. Но это срабатывает не всегда. И, несмотря на все старания Лантратова, с «Динамо» и «Сочи» оборона «Локомотива» выглядела на редкость разобранной, забывшей в раздевалке ту самую уверенность.

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

24 апреля красно-белые проведут выездной матч с ЦСКА.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Дарвин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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