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Сегодня, 22:34

Агент Джорджевича: «Мы открыты к предложениям от разных клубов»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент экс-нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич прокомментировал «СЭ» расторжение контракта с клубом.

«Лука Джорджевич расторг контракт с «Сочи». Он благодарит клуб за данную ему возможность показать свои лучшие качества. Мы открыты к предложениям от разных клубов!» — сказал Глушевич «СЭ».

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Лука Джорджевич
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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