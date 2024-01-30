Агент Джорджевича: «Мы открыты к предложениям от разных клубов»

Агент экс-нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич прокомментировал «СЭ» расторжение контракта с клубом.

«Лука Джорджевич расторг контракт с «Сочи». Он благодарит клуб за данную ему возможность показать свои лучшие качества. Мы открыты к предложениям от разных клубов!» — сказал Глушевич «СЭ».

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.