Агент форварда «Фламенго» подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА

Агент Тиаго Калисто, представляющий интересы форварда «Фламенго» Олувашолы Огунданы, высказался по поводу появившихся слухов о том, что в подписании игрока заинтересован ЦСКА.

Ранее стало известно, что армейский клуб предложил 700 тысяч долларов за 70% прав на 19-летнего нигерийца.

«ЦСКА контактировал с нами, но не делал официального предложения «Фламенго». За ту сумму, которую российский клуб озвучил, сделка невозможна. Есть ли у Шолы желание попробовать себя в РПЛ? Многое зависит от проекта и от того, что они смогут предложить ему как игроку», — цитирует агента Sport24.

В данный момент Огундана выступает за молодежную команду «Фламенго». На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах в составе бразильского клуба.