«РБ Спорт»: Уткин пройдет медосмотр в «Хатайспоре»
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в ближайшее время может перейти в «Хатайспор», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, сегодня хавбек отправится на медосмотр. После этого 24-летний россиянин перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа.
Контракт Уткина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Хавбек играет за «Ростов» с 2022 года и провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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|
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|5
|0
|2
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|
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|
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|13
|
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|
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|6
|
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|3
|3
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|6
|
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|1
|2
|4
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|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
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|5
|
16
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
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