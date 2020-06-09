Разорвет ли Ташаев контракт со «Спартаком»? Отвечает представитель футболиста

Представитель полузащитника «Спартака» Александра Ташаева Алан Агузаров в интервью «СЭ» отметил, что игрок не планирует разрывать контракт с красно-белыми.

— Александр Ташаев вернулся в «Спартак» из аренды в «Рубин». Он действительно хочет разорвать контракт с красно-белыми?

— Мы подобное не планировали. К сожалению, Саша пока не может тренироваться с командой, поэтому вернулся из аренды досрочно. После перенесенной зимой операции продолжает восстанавливаться. Выслушаем, что думает руководство и тренерский штаб «Спартака», будем от этого отталкиваться.

— Почему Ташаев никак не вернется на уровень, который позволил попасть в число кандидатов в сборную перед ЧМ-2018?

— Абсолютно согласен с вами. Уже два года, практически с момента перехода из «Динамо» в «Спартак», у Саши не получается показывать тот футбол. Тогда он был в числе лучших в РПЛ по системе «гол+пас», потом пошла череда событий, в том числе и травмы, на этом фоне произошла потеря прежней уверенности. Но я уверен, что Ташаев сможет вернуться на тот уровень и будет даже лучше. Это очень волевой парень, со стержнем.

— Может, стоило остаться в «Динамо»?

— Мы ведь не рвались уходить, как это многие представляют. Наоборот, Ташаеву было там комфортно, это его родная команда, где хавбек стал лидером, у них с тогдашним главным тренером Дмитрием Хохловым были замечательные отношения. У Саши заканчивался контракт и единственное, что я попросил у руководства — увеличить ему заработную плату, соразмерно тому, какой футбол хавбек показывал. Никаких больших денег, как об этом писали, мы не просили. Желаемая зарплата была меньше той, которую в итоге Ташаев стал получать в «Спартаке». Но в ответ от одного человека я услышал: «Забирай своего клиента и идите, куда хотите. Поднимать зарплату мы не будем» (по данным «СЭ», противником переподписания выступил тогдашний спортивный директор бело-голубых Роман Широков. — Прим. К.А.). И это в отношении 23-летнего игрока с российским паспортом, лидера. Поверьте, на тот момент, при должном отношении, Саша остался бы в «Динамо» на меньших условиях, чем предлагал «Спартак». Но это уже в прошлом. (Константин Алексеев)

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