20:51 | Футбол — РПЛ

Раздевалка "Краснодара" после выхода в Лигу чемпионов. Видео

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"Краснодар" в своем официальном Твиттере опубликовал видео из раздевалки, снятое после матча 29-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:0). "Быки" впервые в истории вышли в Лигу чемпионов.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Столько же баллов в активе "Локомотива", располагающегося на 2-й строчке. В заключительном туре решится судьба прямой путевки в ЛЧ: "быки" играют дома с "Рубином", а железнодорожники - на своем поле с "Уфой".

Арсенал Т - Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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