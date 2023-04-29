Рианчо: «Не думаю, что Карпин захочет что-то лично доказать «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мыслями о противостоянии Валерия Карпина с красно-белыми.

«С момента ухода Карпина из «Спартака» прошло уже около 9 лет. Я не думаю, что Валерий захочет что-то лично доказать «Спартаку», ведь он уже все доказал своей работой — в других клубах и сборной России», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Матч 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет сегодня, 29 апреля, в 19.30 по московскому времени. Московский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым (49 очков).