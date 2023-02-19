Рауль Рианчо считает, что Бердыев провел эволюцию в российском футболе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве.

«В России я тренировал несколько очень хороших игроков, каждый выделялся в своем амплуа. Казанский «Рубин» был клубом, полным прекрасных футболистов. В той команде были Навас, Ансальди, Семак, Рязанцев, Домингес, Нобоа и многие другие, которые подарили «Рубину» фантастические годы в чемпионате России. Та команда под руководством Курбана, на мой взгляд, провела эволюцию российского футбола, которая произошла благодаря Бердыеву», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Бердыев работал в «Кристалле», «Рубине», «Ростове», «Кайрате», «Тракторе» (Тебриз) и других клубах. В декабре 2022 года 70-летний специалист возглавил «Сочи».