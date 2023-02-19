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Кузьмичев считает, что «Локомотиву» нужно начать переговоры с Бариновым о продлении контракта

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном продлении контракта полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова с московским клубом.

«Если игрок для клуба важен, нужно начинать переговоры о продлении контракта раньше. Дима — системообразующий, капитан команды. Когда остается год контракта, инициатива остается на стороне игрока и его представителя. Клубу будет сложнее договориться», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Владимир Кузьмичев
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
2
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