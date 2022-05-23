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Рианчо о закрытии «Спартака-2»: «Инвестиции во вторую команду не дадут спортивных результатов»

Рианчо отреагировал на новость о закрытии «Спартака-2»
Читать «СЭ» в
Рауль Рианчо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о закрытии «Спартака-2».

«Чтобы ответить, насколько правильно это решение, посмотрите сколько дублеров сыграли в первой команде за последние 5 лет. Сколько игроков академии сыграли в первой команде за последние 10 лет? Здесь возникает еще один вопрос: правильно ли работают с будущими талантами в России? Достаточно ли подготовлены российские тренеры к тому, чтобы тренировать этих игроков на высоком уровне? Нынешняя подготовка молодых игроков в российском футболе не дает ожидаемых результатов. Инвестиции во вторую команду будут иметь только социализирующую цель, они не дадут спортивных результатов», — сказал Рианчо «СЭ».

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.

ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Рауль Рианчо
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