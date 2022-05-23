Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Как сообщил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции, главный тренер команды Леонид Слуцкий не будет отправлен в отставку, несмотря на вылет казанцев в ФНЛ.

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех», — сказал Сайманов.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.