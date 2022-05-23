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Сегодня, 11:07

В «Рубине» рассказали, что Слуцкий не обращался с просьбой уйти

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не обращался к руководству с желанием покинуть свой пост.

«Слуцкий не обращался с просьбой уйти. Он не может так уйти на эмоциональной волне.

Почему Слуцкий ушел после матча? Думаю, сами у него спросите. Это высочайший стресс. Надо его понять. Он нашел в себе силы и пришел, что-то сказал. Может, к лучшему, что не стал с горяча что-то говорить журналистам», — заявил Сайманов.

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
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25.07 17:30
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Кр. Советов – Ахмат
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25.07 20:00
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 1 : 0
26.07 19:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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