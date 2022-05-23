В «Рубине» рассказали, что Слуцкий не обращался с просьбой уйти

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не обращался к руководству с желанием покинуть свой пост.

«Слуцкий не обращался с просьбой уйти. Он не может так уйти на эмоциональной волне.

Почему Слуцкий ушел после матча? Думаю, сами у него спросите. Это высочайший стресс. Надо его понять. Он нашел в себе силы и пришел, что-то сказал. Может, к лучшему, что не стал с горяча что-то говорить журналистам», — заявил Сайманов.

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.