Рассказов надеется вернуться в строй к началу следующего сезона

Защитник "Спартака" Николай Рассказов, который выбыл из строя до конца сезона, рассказал о своем состоянии. По словам футболиста, он хорошо себя чувствует и надеется вернуться к началу следующего сезона.

– Слава богу, состояние довольно-таки отличное. Я иду на поправку. Как вы знаете, у меня перелом. Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов. На сборы я уже поеду, – сказал Рассказов в интервью пресс-службе клуба.

21-летнему футболисту предписан месяц покоя из-за повреждения ноги, полученного в матче 24-го тура премьер-лиги с "Енисеем" в Москве (2:0, 21 апреля). У него диагностирована трещина в лодыжке. Еще около двух-четырех недель после лечения уйдет на набор формы.

В чемпионате России-2018/19 Рассказов принял участие в 16 играх и отметился одним голом. Еще три матча защитник провел в Кубке, один – в отборочном турнире Лиги чемпионов и 5 – в Лиге Европы.

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