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Рашид Рахимов считает, что нужно повременить с решением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Алина Савинова
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Российско-таджикский футбольный тренер Рашид Рахимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сейчас мы не понимаем, насколько вся ситуация затянется. УЕФА выступил против ухода России в Азию. И потом Россия — большая часть Европы. Поэтому мое мнение: делать этого не нужно. Да, никто не понимает сейчас, сколько мы потеряем времени. Но, если УЕФА выступил против, надо понять, какая у него позиция, что за ней может последовать? Тем более нужно выиграть время, подождать, посмотреть, что будет происходить дальше.

Мы не можем ориентироваться только на разговоры о том, что азиатские команды неплохо выступили на чемпионате мира. Ну выиграли один-два матча, вышли из группы японцы и корейцы. Ну а что дальше? Все-таки конкуренция в УЕФА больше, и она будет заставлять наших футболистов делать что-то большее, чтобы добиваться чего-то в Европе", — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rashid-rahimov-esli-uefa-protiv-uhoda-rossii-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-nado-povremenit-s-resheniem/
Рашид Рахимов
Футбол
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