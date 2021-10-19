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Рангник: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный»

Рангник оценил начало Маркуса Гисдоля в «Локомотиве»
13:16
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Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассказал, что думает о старте нового тренера московской команды Маркуса Гисдоля.

— Как оцените начало Маркуса Гисдоля в «Локомотиве»?

— Маркус провел только две тренировки с командой. Многие недавно вернулись из сборных. Была очень дикая игра с «Рубином». Нам нужны недели, чтобы развивать сознание игроков. Игроки рвались вперед, у них все получилось. Мы интегрировали Лоськова и Пашинина в новый тренерский штаб. Для нас важна устойчивость. Команда должна работать и добиваться успеха. Это задачи, которые передо мной поставил Плутник. Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан».

«Локомотив» занимает пятое место с 18 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 11 туров.

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Артем Бухаев все материалы автора

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