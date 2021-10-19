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«Матч ТВ» покажет матч «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире

13:18
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Телеканал «Матч ТВ» покажет три матча 12-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Telegram-канал лиги.

23 октября зрители телеканала смогут посмотреть прямую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.

24 октября «Матч ТВ» покажет встречу «Уфа» — «Рубин» (14:00 мск), а также центральную игру тура «Зенит» — «Спартак» (19:00 мск).

После 11 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 23 очками. На втором месте располагается «Сочи» (21), на третьей позиции — «Динамо» (20).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierliga/status/1450401603752767495

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