Телеканал «Матч ТВ» покажет три матча 12-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Telegram-канал лиги.

23 октября зрители телеканала смогут посмотреть прямую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.

24 октября «Матч ТВ» покажет встречу «Уфа» — «Рубин» (14:00 мск), а также центральную игру тура «Зенит» — «Спартак» (19:00 мск).

? Расписание матчей 12-го тура #ТинькоффРПЛ



? Какие матчи выберете для просмотра? pic.twitter.com/EoqaTFt5Aq — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 19, 2021

После 11 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 23 очками. На втором месте располагается «Сочи» (21), на третьей позиции — «Динамо» (20).