Раков пропустит матч РПЛ против «Крыльев Советов»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков не успел восстановиться от травмы и продолжает тренировки по индивидуальной программе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, точные сроки восстановления 19-летнего россиянина неизвестны. Он точно не сыграет против «Крыльев Советов» в 11-м туре чемпионата России.

Также от травмы до сих пор восстанавливается бразильский защитник Лукас Фассон.