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Сегодня, 02:16

Раков пропустит матч РПЛ против «Крыльев Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков не успел восстановиться от травмы и продолжает тренировки по индивидуальной программе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, точные сроки восстановления 19-летнего россиянина неизвестны. Он точно не сыграет против «Крыльев Советов» в 11-м туре чемпионата России.

Также от травмы до сих пор восстанавливается бразильский защитник Лукас Фассон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rakov-ne-sy-graet-za-lokomotiv-s-kry-l-yami-sovetov/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Раков
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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