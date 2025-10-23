Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака».

«Ничего не знаю по этому поводу. Готов ли рассматривать? Не знаю. На данный момент я игрок «Локомотива» в аренде в «Крыльях Советов». А что будет дальше, я не знаю», — сказал Раков «СЭ».

Ранее представитель Ракова Владимир Кузьмичев сообщал, что «Локомотив» предложит 20-летнему футболисту новый контракт.

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.