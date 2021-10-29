Ракицкий проводит 100-й матч за «Зенит»
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо».
С первых минут в составе питерской команды появился защитник Ярослав Ракицкий, для которого встреча с «Динамо» стала 100-й за клуб.
32-летний защитник перешел в «Зенит» в 2019 году. В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-29-zenit-dinamo-rakitskiy-provodit-sotyy-match-za-sine-belo-golubykh.htm
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