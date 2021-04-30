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Рахимов рассказал, как перенес коронавирус

09:10
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Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал в интервью «СЭ», как переболел коронавирусом.

— Распрощавшись с «Уфой», вы отправились к семье в Австрию. Как добирались?

— С ноября возобновились прямые рейсы из Москвы в Вену.

— Как в тех краях обстановка с коронавирусом?

— Локдаун. Рестораны работают только на вынос. В небольшие магазины пускают по два-три человека. Остальные стоят на улице, ждут. Все в масках. Но с мая действующие из-за ковида ограничения вроде бы должны смягчить.

— Вы-то уже переболели?

— Да, в конце 2020-го.

— Ощущения?

— Не было потери вкуса или обоняния. Нюх всегда при мне! Но знобило, ломало. Первую неделю держалась высокая температура.

— До больницы дошло?

— Нет, на базе «Уфы» изолировался. Когда оклемался, сдал анализы, проверил легкие — все в порядке, никаких осложнений.

— Жена и четыре дочки тоже отболели?

— Да. Тяжелее всех — старшая, Сабина, она живет в Лондоне. Сейчас у нее антител столько, что надолго хватит.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь

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