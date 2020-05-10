Рагнар Сигурдссон: «В Краснодаре или Казани только по одному-два классных заведения, в Ростове сходу назову минимум двадцать»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением о жизни в Ростове.

— Город мне понравился по многим причинам, — приводит слова Сигурдссона официальный сайт РПЛ. — Моя девушка обожает Ростов. Здесь классная погода и, на мой взгляд, люди приветливее, чем в других российских городах, в которых я жил. А еще тут много хороших ресторанов. Я даже поверить не могу, что в Краснодаре или Казани смог найти только по одному-два классных заведения, зато в Ростове сходу назову минимум двадцать.

Я даже лично знаком с владельцем ресторана Camorra Pizza e Birra и его друзьями. Они стали для меня близкими людьми, я и сейчас поддерживаю с ними контакт. К сожалению, я не умею готовить и почти не ел что-то русское — только пробовал супы. Они первыми приходят на ум, когда вспоминаю русскую кухню. Я в основном ходил в итальянские рестораны. Вообще я бы включил Ростов в тройку самых любимых городов, в которых когда-либо был. Могу точно сказать, что я снова туда приеду.

Я не могу назвать лучшие или худшие воспоминания о Ростове — было и то, и другое. В моей памяти останутся те моменты, когда мы хорошо играли и побеждали, а потом радостными шли в раздевалку. Те моменты, когда все были счастливы: тренер, президент и игроки. Ради этого мы и играем в футбол.