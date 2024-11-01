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Сигурдссон: «Ростову» надо играть так, будто это финал Лиги чемпионов»

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Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением, как желто-синим выйти из кризиса. Команда Карпина не побеждает в чемпионате в шести турах кряду.

«Как «Ростову» выйти из кризиса? Я думаю, единственное, что они могут сделать сейчас, — это перестать думать о том, что произошло в предыдущих играх, и играть в футбол так, будто это финал Лиги чемпионов. Бегать, сражаться, защищать свои ворота с сердцем и гордостью и надеяться забить хотя бы один гол и одержать победу. Тяжело, когда команда теряет уверенность. Кажется, что все сложнее, чем обычно. Но им нужно забыть прошлое и сосредоточиться на сегодняшнем дне», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

1 ноября команда Валерия Карпина сыграет на выезде против «Динамо» в 14-м туре РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Рагнар Сигурдссон
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
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