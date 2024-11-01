Батраков тренируется в общей группе «Локомотива»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

По ходу матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в добавленное ко второму тайму время полузащитник петербургского клуба Густаво Мантуан шипами попал в голеностоп Батракову. 19-летний футболист москвичей был вынужден покинуть поле.

«Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Батраков провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ по итогам 13 матчей.