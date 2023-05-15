Радимов: «Йоканович и команда устали друг от друга»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказался о проблемах «Динамо» и прокомментировал увольнение Славиши Йокановича.

— После 0:3 от «Ахмата» динамовское руководство уволило Славишу Йокановича. Решение давно напрашивалось?

— Да. Чувствуется, что тренер и команда устали друг от друга. Впрочем, люди, отвечающие в «Динамо» за селекцию, тоже приложили руку к тому, что Йоканович даже до конца сезона не доработал. Привезли за солидные деньги Фернандеса, Маричаля, Майстровича, но никто из них не помог, выглядят очень слабо. С такой линией обороны сложно на что-то рассчитывать.

— Когда вы окончательно поняли, что «Динамо» при Йокановиче ничего не светит?

— 5-е марта, первый тур после возобновления чемпионата. Домашний матч с «Крыльями». Самарцы так гоняли динамовцев, что казалось все закончится разгромом. Однако гостям фантастически не везло. Не реализовали море моментов, забили два гола, которые отменил ВАР, а в добавленное время упустили в штрафной Тюкавина. «Динамо» чудом вырвало победу, но было видно: команда не в лучшем состоянии. Дальнейшие результаты это подтвердили.