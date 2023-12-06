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6 декабря, 23:48

Радимов считает, что судья должен был удалить Пиняева в матче с «Зенитом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об эпизоде с нарушением правил со стороны полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева против хавбека питерцев Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ между «Локо» и «Зенитом» (3:1).

На 63-й минуте встречи Пиняев грубо сфолил на Клаудиньо — главный судья встречи Алексей Сухой показал ему желтую карточку.

«Правильно, что «Зенит» подал протест по поводу эпизода с нарушением Пиняева на Клаудиньо. Сергей должен был получить красную карточку, сто процентов. Там был преднамеренный удар выше колена, когда игрок был без мяча. Там не было игрового эпизода. Специально ли Сергей поднял в этом эпизоде свою ногу? Нет, она случайно поднялась! Вы что смеетесь что ли?» — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

Источник: Metaratings.ru
Владислав Радимов
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
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