Экс-хавбек «Спартака» Чельстрем возглавил Федерацию футбола Швеции

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем стал президентом Федерации футбола Швеции.

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола. Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом, и для меня было честью играть за сборную Швеции», — цитирует Чельстрема пресс-служба организации.

Чельстрем завершил карьеру в конце 2017 года. Экс-футболист в составе сборной Швеции принимал участие в чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов, а также в ЧМ-2006.

Чельстрем играл за «Спартак» с 2012 по 2015 год и провел за красно-белых 66 матчей (5 голов и 6 результативных передач).