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Экс-хавбек «Спартака» Чельстрем возглавил Федерацию футбола Швеции

Руслан Минаев
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Ким Чельстрем.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем стал президентом Федерации футбола Швеции.

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола. Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом, и для меня было честью играть за сборную Швеции», — цитирует Чельстрема пресс-служба организации.

Чельстрем завершил карьеру в конце 2017 года. Экс-футболист в составе сборной Швеции принимал участие в чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов, а также в ЧМ-2006.

Чельстрем играл за «Спартак» с 2012 по 2015 год и провел за красно-белых 66 матчей (5 голов и 6 результативных передач).

Ким Чельстрем
Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
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Спартак – Кр. Советов
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 - : -
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