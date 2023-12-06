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6 декабря, 23:58

Источник: ЦСКА больше не интересуется Суторминым

Руслан Минаев
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Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА выбыл из гонки за подписание полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, на россиянина все еще претендуют «Динамо» и «Ростов». Отмечается, что Сутормина равно устраивают оба варианта и выбор будет сделан в пользу наличия большего количества игровой практики.

Ранее сообщалось, что помимо вышеназванных клубов в услугах 29-летнего игрока также заинтересована «Балтика».

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Сутормин
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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